Fifa inicia última fase de venda de ingressos para a Copa nesta quarta

A menos de dois meses do início da Copa do Mundo, a última fase de vendas de ingressos para o torneio se iniciará nesta quarta-feira. Esta etapa vai começar às 6 horas (de Brasília) e vai até o fim da competição - ou até estarem esgotadas todas as entradas para o Mundial.

Nesta nova etapa, os torcedores poderão comprar ingressos online, sujeitos a disponibilidade, em tempo real e por ordem de chegada. Estarão disponíveis entradas para todos os jogos, segundo a Fifa. Isso inclui bilhetes da categoria 4 para algumas partidas, sendo que esse tipo de ingresso é reservado para residentes na Rússia.

Além do início de mais uma etapa da venda de entradas para a Copa, esta quarta-feira também marcará a abertura dos Centros de Ingressos da Fifa em todas as cidades-sede da competição, às 9 horas. Inicialmente, esses locais apenas emitirão os ingressos. Porém, a partir de 1º de maio, se houver disponibilidade, eles também estarão vendendo entradas aos torcedores.

A venda de ingressos para a Copa se iniciou em setembro de 2017, antes mesmo do sorteio dos grupos, e já contabiliza 1.698.049 entradas adquiridas através do site FIFA.com/Tickets. O torcedor russo foi o mais ativo, tendo comprado 796.875 entradas para o torneio no seu país.

De acordo com a Fifa, o interesse dos russos é seguido pelo dos residentes nos Estados Unidos (80.161), Brasil (65.863), Colômbia (60.199), Alemanha (55.136), México (51.736), Argentina (44.882), Peru (38.544), China (36.841), Austrália (34.628) e Inglaterra (30.711).

A Copa do Mundo se iniciará em 14 de junho com o duelo entre Rússia e Arábia Saudita. A decisão do torneio está marcada para 15 de julho.