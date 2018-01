Fifa iniciará testes para escolher os bandeirinhas da Copa A Comissão de Árbitros da Fifa informou nesta quarta-feira que vai reunir os 82 bandeirinhas pré-selecionados para a Copa num seminário, que será realizado entre os dias 18 e 21 de abril, para escolher os 60 auxiliares que vão participar do Mundial da Alemanha. Dentre os 82 candidatos estão dois brasileiros. Tratam-se de Aristeu Leonardo Tavares e Ednilson Corona. A única mulher entre os possíveis bandeirinhas da Copa é a francesa Nelly Viennot. O seminário será realizado na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Os candidatos vão passar por exames físicos, de conhecimento de regras e testes psicológicos. Os 23 árbitros que apitarão o Mundial já foram escolhidos, dentre eles está o brasileiro Carlos Eugênio Simon. Para tentar melhorar o nível da arbitragem, pela primeira vez a Fifa vai formar trios (composto por um árbitro e dois bandeirinhas) com integrantes do mesmo país ou confederação. A Copa do Mundo da Alemanha começa no dia 9 de junho.