Fifa inova e prepara seguro antiterror A Fifa decide inovar para evitar os efeitos negativos do terrorismo. A entidade máxima do futebol está emitindo ações no mercado financeiro internacional para conseguir captar recursos que serviriam de garantias caso a ameaça terrorista leve ao cancelamento da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. A perspectiva da Fifa é de que, com as ações que estão sendo colocadas no mercado, cerca de US$ 250 milhões possam ser atraídos já nos próximos meses. Investidores poderão comprar quotas de US$ 50 mil, que renderiam juros. O dinheiro, portanto, faria parte de um fundo que seria utilizado caso ameaças de grupos terroristas impossibilitassem a realização do evento. O dinheiro seria usado pela Fifa para pagar patrocinadores, organizadores e cobrir os custos de construção dos estádio. Segundo a assessoria de comunicação da Fifa, a decisão de se aventurar no mercado financeiro tem um motivo: evitar os problemas que a entidade teve em 2002, na Copa realizada no Japão e vencida pelo Brasil. O evento ocorreu menos de um ano após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e o temor da Axa, seguradora francesa contratada pela Fifa, era de que o valor dos seguros para a Copa do Mundo teriam que ser revistos para cima diante dos ataques. A Fifa, por considerar inaceitáveis os valores apresentados pela seguradora, acabou rompendo seu acordo de US$ 850 milhões e teve que buscar, no último momento, um novo contrato com a americana National Indemnity Company. Se a experiência da Fifa funcionar, outras entidade que sofrem do mesmo problema, como o Comitê Olímpico Internacional (COI), não descartam utilizar os mesmos métodos no futuro para financiar os seguros de seus eventos.