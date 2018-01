Fifa inspeciona Líbia e Egito para 2010 Um grupo de inspetores da Fifa viajará para a Líbia e Egito, neste mês, para terminar a série de avaliações que a entidade tem feito nos cinco países africanos candidatos a sediar a Copa de 2010, que será realizada no continente. Os cinco representantes da Fifa, liderados pelo belga Jan Peeters, chegarão à Líbia na próxima quarta-feira e ficarão até o dia 14. Depois seguem para o Egito, onde as inspeções serão feitas entre os dias 23 e 30. Além desses dois países, há mais 3 candidatos a sediar o Mundial de 2010: Marrocos, África do Sul e Tunísia, que passaram pela inspeção em dezembro. O grupo de inspetores terá de elaborar, até março, um relatório com informações sobre estádios, centros de treinamentos, hospitais, hotéis e tudo o que estiver relacionado com a infra-estrutura fundamental para a realização do Mundial. No dia 15 de maio, em Zurique, Suíça, após avaliação dos relatórios, a Fifa escolherá entre os cinco candidatos qual sediará a primeira Copa do Mundo em continente africano.