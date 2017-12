Fifa investiga atos racistas na Espanha O mundo protestou contra o episódio de racismo protagonizado pelos torcedores espanhóis contra os jogadores negros ingleses durante o amistoso de quarta-feira, no estádio Santiago Bernabeu, entre Espanha e Inglaterra. O governo espanhol e britânico, a Fifa, clubes e jogadores se manifestaram contra o incidente. Durante o jogo, torcedores espanhóis imitaram os gritos de macacos cada vez que os negros ingleses tocaram na bola. A Fifa condenou a provocação. O presidente Joseph Blatter está preocupado com manifestações racistas no futebol tornarem-se cada vez mais comuns. "O racismo e a discriminação não cabem no esporte. O futebol serve como laço e ajuda para que exista a compreensão. É uma força muito positiva para construir pontes e alimentar a tolerância", declarou o dirigente. A Fifa deve abrir uma investigação sobre o caso e solicitou à Real Federação Espanhola de Futebol que estude os acontecimentos e verifique se alguma regra foi violada. Pelo menos dois artigos do Código de Disciplina da Fifa poderiam ser aplicados no caso. O 55-2 proíbe o acesso a um estádio por dois anos daquele que discrimina ou denigre uma pessoa, ferindo sua dignidade por questões de raça, cor ou língua. Além disso, o artigo 55-3 pune a associação nacional com multa de 30 mil francos suíços (cerca de R$ 70 mil) quando seus torcedores exibirem bandeiras com figuras ou inscrições de caráter racista. E a próxima partida internacional deve ser com portões fechados. "Consideramos lamentável o que ocorreu no Santiago Bernabeu. São intoleráveis atos racistas no esporte", disse o porta-voz do governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero. À tarde, a Real Federação Espanhola de Futebol condenou o episódio, ressaltando porém que a manifestação foi de um grupo reduzido de torcedores. O zagueiro Pavón, do Real Madrid, disse que os jogadores espanhóis não concordam com a atitude dos torcedores. Atletas negros, porém, que atuam na Liga Espanhola, não se surpreenderam com o comportamento da torcida. "A situação é grave. Começam com insultos e logo falam ?Uh! Uh!? para imitar macacos", acusou o meia negro Sissoko, do Valencia, natural de Mali. Do lado britânico, a principal voz de repúdio foi do primeiro-ministro Tony Blair, que declarou que não pode haver espaço para o racismo no futebol.