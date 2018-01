Fifa investigará árbitro equatoriano Depois de ter sido acusado de suborno por duas vezes em um período de aproximadamente de três meses, a Fifa reagiu e decidiu nesta sexta-feira que vai investigar o árbitro equatoriano Byron Moreno. "Depois de controvérsias suscitadas no Japão, Itália e na América do Sul nos últimos meses por conta de suas atuações, o comitê disciplinar da Fifa decidiu investigar o árbitro Byron Moreno para esclarecer o assunto?, diz a Fifa em nota oficial distribuída hoje. Os problemas do equatoriano começaram no Mundial da Ásia, quando foi acusado de receber dinheiro para beneficiar a Coréia do Sul na partida contra a Itália. Os italianos creditaram a eliminação no Mundial à péssima atuação do árbitro equatoriano. Na semana passada ele foi novamente acusado de suborno, desta vez, em partida do campeonato equatoriano. Numa atitude pouco usual, Moreno decidiu acrescentar 13 minutos ao tempo de jogo sem que houvesse motivo para tanto, na partida em que Liga de Quito venceu o Barcelona, de Guayaquil, por 4 a 3. O jogo só terminou depois de que a equipe da Liga de Quito marcou seu quatro gol. O Barcelona protestou formalmente e a federação equatoriana de futebol suspendeu o árbitro preventivamente por 20 rodadas.