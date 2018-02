Fifa investigará incidentes em Mali A Fifa anunciou nesta terça-feira que vai investigar os incidentes que provocaram a suspensão da partida entre Mali e Togo pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo de 2006. Togo marcou seu segundo gol nos acréscimos do segundo tempo, o que fez com que grupos de torcedores de Mali reagissem violentamente e invadissem o gramado. A polícia usou gás lacrimogêneo e a partida, que acontecia em Bamaco, capital de Mali, foi suspensa com o placar de 2 a 1 a favor do Togo. A Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou a vitória ao Togo, mas a Fifa deve reiterar a decisão. Se o resultado for mantido, Mali estaria fora da briga por uma vaga à Copa de 2006. "A Fifa recebeu um relatório dos responsáveis da partida e abrirá uma investigação disciplinar para esclarecer os incidentes no estádio", disse o porta-voz da Fifa, John Schumacher. Além disso, acrescentou que o governo de Mali não entregou à Fifa nenhum documento formal que ajude na investigação para esclarecer os fatos. A revolta se espalhou até o centro de Bamaco, com centenas de pessoas ameaçando os jogadores da seleção de Mali, destruindo carros e saqueando lojas.