Fifa já teria punido Roberto Carlos A Fifa ainda não se pronunciou sobre o episódio da expulsão de Roberto Carlos no amistoso de sábado contra Portugal, quando atingiu com o ombro esquerdo o peito do árbitro israelense Alon Yefet, mas o jornal espanhol As garante que não há motivo para o Real Madrid se preocupar. Em sua edição de ontem, o jornal informou que o brasileiro será suspenso por apenas dois jogos e terá de pagar uma multa de pouco mais de 7 mil euros. A punição seria cumprida em jogos da Seleção. Leia mais no Jornal da Tarde