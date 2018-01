Fifa lamenta tragédia na África O presidente da Fifa, Joseph Blatter, declarou nesta quinta-feira em nota oficial que a entidade está ?horrorizada? com a tragédia que matou 43 pessoas e deixou 89 feridas, na partida entre Kaiser Chiefs e Orlando Pirates, no Ellis Park, pelo título da Primeira Divisão da África do Sul. ?A família da Fifa e nós todos estamos horrorizados pela tragédia ocorrida na quarta-feira?, dizia o documento. ?Foi um dia realmente triste para o nosso esporte?, lamentou Blatter e o secretário-geral da Fifa, Michel Zen-Ruffinen em carta enviada à Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA). Investigação - O ministro do Esportes da África do Sul, Ngconde Balfour, garantiu que uma comissão para investigar o acidente será criada ?imediatamente? e vai trabalhar durante 24 horas para descobrir a verdadeira causa da tragédia.