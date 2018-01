Fifa lançará perfume para Copa com essência de flores Os torcedores que forem à Copa do Mundo da Alemanha terão uma novidade além do futebol. É que os comandantes da Fifa decidiram lançar, pela primeira vez na história dos Mundiais, um perfume com uma fragrância característica para o evento. Segundo a revista da Fifa, o perfume serviria para "realçar o espírito do Mundial e servir de objeto para os colecionadores". O produto seria composto por essências aromáticas de limão, maça, lima e pinha. Além disso, ele teria alguns toques de jasmins, canela, rosas, almíscar e baunilha. O frasco, que segundo a revista tem um formato exclusivo, sólido e masculino, estará a disposição dos consumidores em formatos de 100ml, a um preço sugerido de 29,95 euros. A embalagem será de cor negra e terá a imagem de todas as bandeiras dos países que participarão do Mundial, além da foto do troféu.