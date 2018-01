Fifa libera Felipe para o Flamengo A novela envolvendo a contratação do meia Felipe teve hoje seu último capítulo. E com final feliz para o Flamengo. A Fifa enviou pela manhã um documento liberando o passe do jogador e a diretoria rubro-negra pôde finalmente apresentar o seu maior reforço para a temporada 2003. De acordo com o advogado do clube, Marcos Motta, o único empecilho no acerto da negociação era o Galatasaray (Turquia), ex-equipe do atleta. "O Felipe é jogador do Flamengo desde o dia 16 de janeiro. Já tinha assinado contrato e só não podia atuar porque o Galatasaray se recusava a liberá-lo", disse Motta. "A Fifa, como entidade máxima do futebol, decidiu em favor do atleta, que tinha salários a receber." O clube turco tem uma dívida salarial com o atleta de cerca de quatro meses. Felipe participou do treino de hoje e se colocou à disposição do técnico Evaristo de Macedo, para estrear sábado, contra o Cabofriense, pelo Campeonato Estadual. "Treinei durante uma semana numa academia, estou me sentindo bem. Não fiz a pré-temporada, mas acho que posso colaborar", afirmou o jogador. Ele também teceu elogios ao lateral-esquerdo Athirson e frisou que prefere atuar no meio-de-campo. "O Athirson é um craque, está desequilibrando e não há porque eu jogar na lateral", disse Felipe, revelado pelo Vasco nesta posição. Além do jogador, Evaristo também poderá contar com o atacante Fernando Baiano. Ele está à disposição do treinador e deve formar a dupla de ataque com Zé Carlos.