Fifa libera Kewell para jogo decisivo contra a Croácia A Fifa informou nesta terça-feira que o atacante australiano Harry Kewell não será suspenso e poderá participar da próxima partida de sua equipe, marcada para esta quinta, contra a Croácia, em Stuttgart. A decisão foi tomada pelo Comitê Disciplinar da entidade ao avaliar o relatório do árbitro Markus Merk, que apitou o jogo em que o Brasil venceu a Austrália por 2 a 0, e no qual o jogador australiano o teria insultado e lhe apontado o dedo no rosto ao final do encontro. De acordo com o porta-voz da Fifa, Markus Siegler, a decisão de não punir Kewell foi tomada em virtude de inconsistências no relatório do juiz. Em sua defesa, Kewell chegou a dizer que sua discussão com Merk havia acontecido "no calor do momento". Por sua vez, dirigentes australianos afirmaram em comunicado que o atacante se arrependera do que tinha dito ao árbitro. Austrália e Croácia devem definir a segunda vaga do grupo F para as oitavas-de-final - a primeira é do Brasil. A equipe australiana precisa de um empate, ao passo que só a vitória interessa aos croatas. O Japão, que enfrenta o Brasil, no mesmo horário, mas em Dortmund, ainda tem chances de passar à segunda fase. Mas precisa vencer a seleção brasileira e torcer por uma combinação de resultados.