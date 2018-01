Fifa: lucro de U$ 88 milhões em 4 anos A Fifa - entidade que comanda o futebol no mundo - registrou lucros de U$ 88 milhões num período de quatro anos, segundo balanço oficial apresentado nesta terça-feira pelo presidente Joseph Blatter. Os números, segundo ele, referem-se ao período de 99 a 2002. De acordo com balanço, o capital próprio da entidade chega a 123 milhões de dólares, num resultado extremamente positivo, principalmente, levando-se em conta que em maio passado a previsão era de um déficit de U$ 100 milhões. A previsão pessimista foi conseqüência da falência da ISL-ISMM, a empresa de marketing esportivo que atuava em sociedade com a Fifa. Esta é a primeira vez que a entidade presta contas publicamente de sua situação financeira.