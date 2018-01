Fifa mantém data de convocação para a Copa Apesar da pressão das 32 seleções da Copa do Mundo, a Fifa não mudou a data limite da divulgação dos jogadores que vão participar do torneio na Alemanha. Após uma reunião realizada nesta quinta-feira, a entidade manteve o dia 15 de maio para o anúncio definitivo da lista dos 23 convocados de cada país. "Com essa decisão, esperamos evitar deformações nos campeonatos nacionais. Além disso, pretendemos garantir aos jogadores selecionados um bom tempo de recuperação. Entretanto, se algum atleta se lesionar, ele poderá ser substituído conforme um procedimento já preestabelecido", explicou a Fifa em nota oficial. A Fifa decidiu realizar uma reunião para reavaliar a data da convocação dos atletas depois que vários treinadores, dentre eles Carlos Alberto Parreira, pediram para a entidade aumentar o prazo. Os técnicos queriam um tempo maior para analisar os atletas. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.