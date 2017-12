Fifa mantém queda-de-braço com clubes A Fifa continua irredutível na briga com os principais clubes da Europa, que exigem pagamento toda vez que cedem seus jogadores para defender respectivas seleções. A entidade que controla o futebol no mundo diz que não dará um tostão e transfere para as confederações a responsabilidade de ceder ou não à reivindicação. Essa postura radical foi reafirmada nesta segunda-feira por Markus Siegler, diretor de Comunicações da Fifa, em reunião nos Emirados Árabes. "Em torno de 75% do que arrecadamos em competições voltam para as confederações", disse Siegler. "Cabe a elas decidir o que fazer com esse dinheiro. Não é função da Fifa determinar o destino dessas verbas." A pressão maior recai sobre a Conmebol (América do Sul), Uefa (Europa) e AFC (África), que cedem o maior número de atletas para seleções. O G-14, que reúne os 18 clubes europeus mais poderosos, alega ter prejuízos com as viagens e com os compromissos provocados por torneios patrocinados pela Fifa. Jeff Slack, representante da Inter de Milão, lembrou que o argentino Kily Gonzalez desde setembro está afastado por contusão que sofreu ao defender seu país na Copa América, Olimpíada e Eliminatórias. O clube continua a pagar os salários. "Em que outro negócio, alguém empresta seu empregado sem receber um tostão?", questiona.