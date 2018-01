Fifa manterá disputa do 3.º lugar nos próximos Mundiais A Fifa confirmou nesta quarta-feira que a decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo será mantida para as próximas edições, mesmo que as equipes derrotas nas semifinais fiquem desmotivadas. "Não podemos esquecer que há um grande valor na disputa dessa partida", contou Markus Siegler, porta-voz da entidade. A decisão do terceiro lugar era muito criticada porque geralmente as equipes entravam desanimadas em campo, já que elas não conseguiram alcançar a final da competição. "Para os jogadores, a disputa do terceiro lugar é importante. Essa disputa tem prestígio, pois os atletas ficam felizes em dizer que terminaram em terceiro, por isso vamos continuar", explicou Siegler. A Alemanha, que nesta terça-feira foi derrotada pela Itália por 2 a 0 na semifinal, disputará no próximo sábado, em Stuttgart, o terceiro lugar da Copa com o perdedor do confronto entre Portugal e França.