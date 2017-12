Fifa marca data do amistoso do centenário A partida entre as seleções de Brasil e França, que vai marcar o centenário da Fifa, será disputada no dia 20 de maio de 2004, no Stade de France, em Saint Denis, nos arredores do Paris. O jogo - que reunirá os dois últimos campeões mundiais - vai comemorar também os 50 anos da Uefa - a União Européia de Futebol.