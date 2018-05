Fifa marca partida entre Brasil e Uruguai para uma sexta-feira

A Fifa atualizou nesta segunda-feira a tabela detalhada das Eliminatórias da Copa do Mundo e marcou o jogo entre Brasil e Uruguai, pela quinta rodada, para o dia 25 de março, uma sexta-feira. Anteriormente esse jogo aparecia pré-programado para ocorrer um dia antes, na quinta-feira.

Mandante, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por levar a partida para a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, nos arredores de Recife. Será a primeira vez que a seleção brasileira vai atuar neste estádio, construído para a Copa do Mundo e utilizado também na Copa das Confederações de 2013.

Com a escolha pela Arena Pernambuco, a CBF leva a terceira partida seguida da seleção como mandante nas Eliminatórias para o Nordeste. Na segunda rodada o Brasil ganhou da Venezuela no Castelão, em Fortaleza, e depois em novembro, passou pelo Peru por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Em março, além de jogar diante do Uruguai, a seleção brasileira também vai enfrentar o Paraguai, no dia 29, terça-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção. As duas partidas estão marcadas para as 21h45, que agora volta a ser o "horário do futebol" na Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão dos jogos da seleção.

Com sete pontos, o Brasil é o terceiro colocado das Eliminatórias após quatro rodadas. A liderança é do surpreendente Equador, que soma 12 pontos em uma campanha com 100% de aproveitamento. O Uruguai vem em segundo, com nove, enquanto o Paraguai, em quarto, e o Chile, em quinto, também têm sete pontos. A Argentina é só a sexta colocada, com cinco.