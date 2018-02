Fifa: Marta é única brasileira da lista A meia-atacante Marta é a única brasileira indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa em 2005, segundo a lista de 24 atletas divulgada pela entidade nesta quinta-feira. Suécia e Noruega são os países que mais têm indicações, com três jogadoras cada. Estados Unidos, Finlândia e Alemanha têm duas. O prêmio será entregue no dia 19 de dezembro, em Zurique. Veja a lista completa: Shannon Boxx (EUA) Maribel (MEX) Laura Georges (FRA) Solveig Gulbranddsen (NOR) Sun Hui Ho ( Coréia do Sul) Laura Kalmari (FIN) Satu Kunnas (FIN) Renate Lingor (ALE) Hanna Ljungberg ( SUE) Hanna Marklund (SUE) Marta (BRA) Sandra Minnert (ALE) Portia Modise (África do Sul) Malin Moström (SUE) Perpetua Nkwocha (NIG) Bente Nordby (NOR) Catherine Paaske Sörensen (DIN) Eun Sun Park (Coréia) Birgit Prinz (ALE) Homare Sawa (JAP) Christine Sinclair (CAN) Kelly Smith (ING) Ane Stangeland (NOR) Christine Welsh (EUA)