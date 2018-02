Fifa "morde e assopra" sul-americanos Os dois dias de reunião do Comitê Executivo da Fifa, durante a semana, terminaram com uma vitória e algumas restrições para a América do Sul. A entidade que controla o futebol no mundo decidiu dar à região o direito de organizar a Copa de 2014 ? o Brasil surge como mais forte candidato. Em contrapartida, negou-lhe o direito de disputar, na repescagem, a quinta vaga para o torneio de 2006 e ainda impôs restrições para a convocação de atletas em amistosos. Os salões da sede da Fifa, em Zurique, se transformaram em cenário de negociações ´diplomáticas´, das quais participou a elite dos cartolas ligados ao poder central. As principais quedas-de-braço giraram em torno dos próximos Mundiais e da conciliação de interesses de confederações e clubes, sobretudo da Europa, que se sentem prejudicados com o calendário sobrecarregado das seleções. Os sul-americanos tiveram de engolir uma exigência dos seus mais importantes investidores. Os europeus conseguiram fazer com que, em acordo de cavalheiros, os dirigentes latinos se comprometessem a convocar seus ´estrangeiros´ para amistosos marcados apenas no continente. Isso significa que a CBF, por exemplo, não terá mais facilidade para contar com Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos em partidas caça-níqueis marcadas em outras regiões do mundo. A restrição é conseqüência de reclamações de grandes clubes, como Milan, Real Madrid, Bayern de Munique, que se revoltaram com apresentações recentes dos pentacampeões do mundo na Coréia do Sul (novembro de 2002) e na China (em fevereiro). Na opinião dos diretores desses times, atletas de ponta, caríssimos e imprescindíveis tiveram de submeter-se a maratona de viagens apenas para engordar os cofres da entidade nacional. Como contra-argumento, os sul-americanos alegam que, em datas reservadas pela Fifa, têm direito de contar com suas estrelas. Apesar do acordo, logo logo podem surgir atritos. Os sul-americanos terão facilidade ? ainda assim relativa ? só em jogos oficiais das eliminatórias. Como a fase de classificação para a Copa de 2006 deve começar em setembro deste ano, receberam autorização para repatriar todos os jogadores que considerarem necessários. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai são os principais beneficiados com essa ´liberalidade´, pois têm seus destaques espalhados pela Europa. Como demonstração adicional de força, os times europeus também foram autorizados a liberar convocados para a disputa da Copa das Confederações ? em junho, na França ?, apenas cinco dias antes do início da competição. O Brasil, como atual campeão do mundo, participa, e o técnico Carlos Alberto Parreira pode ir pensando em plano alternativo para formar equipe forte, entrosada e competitiva em menos de uma semana. A Fifa também fingiu não entender reclamação mais urgente da América do Sul, que não se conforma de ter ficado sem a repescagem para 2006. Houve a tentativa de convencer o Comitê Executivo a fazer com que o quinto colocado da região disputasse vaga com o quarto colocado da Concacaf ? e dessa forma confirmasse o lugar já reservado para a Oceania. Todo mundo se fez de desentendido. Os sul-americanos não desistem e prometem voltar à carga, agora com alternativa encarada com simpatia pelos alemães. Os anfitriões da próxima Copa acenam com a possibilidade de verem ampliado de 32 para 36 o número de participantes da competição. Dessa maneira, certamente sobraria uma vaguinha a mais para a América do Sul, que tem 9 dos 17 títulos mundiais. O assunto não foi vetado e faz parte de novas rodadas de discussão. Para agradar mesmo, só a promessa de que, em 2014, o Mundial vem para cá. Como há muito tempo pela frente, é bom não comemorar com antecedência.