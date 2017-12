Fifa muda eliminatórias para Mundial Os clubes europeus há bom tempo travam queda-de-braço com a Fifa, porque se sentem prejudicados pelo calendário das seleções. Embora a entidade que controla o futebol no mundo aparentemente faça pouco caso e torça o nariz para as exigências das equipes mais ricas do planeta, aos poucos cede à pressão. O mais recente indício de que não consegue vencer essa batalha foi dado hoje por Joseph Blatter, o suíço que desde junho de 1998 é o dono da bola internacional. O dirigente afirmou, na Venezuela, que esta é a segunda e última vez em que as Eliminatórias na América do Sul serão disputadas no sistema de ida e volta e todos contra todos. No esquema atual, cada seleção da região disputa 18 partidas, em dois anos e meio, para ficar com uma das quatro vagas para a competição. O quinto colocado ainda tenta a sorte na repescagem contra o vencedor da Oceania. Para a Copa de 2010, na África do Sul, será utilizada nova fórmula, mais curta e que não choque com os interesses dos times que investem milhões em craques. "Não há mais espaço para esse tipo de torneio", lamentou Blatter, durante visita às obras de um centro de formação esportiva da Federação Venezuelana de Futebol, na Ilha Marguerita. "O calendário internacional coordenado não prevê uma fase de classificação tão longa", explicou. "Por isso, a tendência é a de haver cada vez mais problemas com os clubes na liberação dos atletas." Na opinião do manda-chuva da Fifa, a quantidade de partidas realizadas pelas seleções sul-americanas também provoca desgaste físico excessivo nos jogadores, obrigados a constantes viagens entre a Europa e a América do Sul. "Há fadiga e em nada contribui para o desenvolvimento do esporte", ponderou. "O calendário terá cada vez menos datas livres." Blatter não disse qual opção será apresentada às dez seleções sul-americanas. É bem provável, porém, que se retome o sistema de grupos - dois, ou no máximo três -, com partidas de ida e volta. Na Europa há chaves com 7 seleções, que fazem 12 apresentações para apontar classificados para a Copa de 2006. As que ficarem em segundo lugar ainda disputarão outros dois jogos na repescagem. Blatter de novo se mostrou contrário a recursos eletrônicos para decidir erros de arbitragem. "O futebol é um jogo disputado por seres humanos e controlado por seres humanos. Há erros."