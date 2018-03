Fifa muda sede da Copa de futebol feminino A pneumonia asiática, doença contagiosa que já atingiu mais de cinco mil pessoas em todo mundo, obrigou a Fifa a transferir a sede da Copa do Mundo de futebol feminino, que seria realizada na China em setembro deste ano. Segundo um comunicado da entidade, a competição deverá ocorrer nos EUA ou na Austrália e a decisão sobre a sede definitiva do evento será tomada nas próximas semanas. A China, porém, ganhará o direito de sediar o Mundial feminino em 2007. A República Popular da China é o país mais atingido pela epidemia até o momento e a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que turistas adiem suas viagens a Pequim e a outras duas províncias do país.