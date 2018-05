Fifa multa Kosovo e Croácia por cantos de 'morte a sérvios' nas Eliminatórias

A Fifa anunciou nesta quinta-feira as punições impostas às seleções de Kosovo e Croácia por incidentes ocorridos no confronto entre os países nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, as duas torcidas "se uniram" para entoar cânticos de ataque à Sérvia, e, por isso, as federações nacionais acabaram multadas.

Há pouco mais de três semanas, a Fifa havia anunciado a abertura de um inquérito para investigar as ofensas. Na partida realizada no último dia 6, na Albânia, a Croácia goleou Kosovo por 6 a 0 e, ao longo do confronto, as duas torcidas foram flagradas cantando juntas: 'Matem, matem os sérvios".

Havia o risco de as seleções serem obrigadas a atuar com estados vazios, mas a punição da Fifa acabou sendo mais branda. A federação croata foi multada em 50 mil francos suíços (cerca de R$ 166 mil), enquanto o valor a ser pago pela entidade kosovar é de 30 mil francos suíços (quase R$ 100 mil).

O comportamento das torcidas foi fruto da imensa tensão entre os países que formavam a Iugoslávia. Uma guerra de grandes proporções no início da década de 90 separou o país em diversos outros, como Sérvia, Croácia e Bósnia. Somente em 2008, Kosovo declarou unilateralmente sua independência, que, no entanto, ainda não é reconhecida por diversas nações, como a própria Sérvia.

A Organização das Nações Unidas (ONU) também ainda não reconhece Kosovo como nação independente. Mesmo assim, o país conseguiu em maio o direito de se filiar à Fifa e disputa sua primeira competição oficial de futebol nessas Eliminatórias.