Fifa não aceita anular jogo de Bahrein A Fifa disse não hoje ao pedido do Bahrein para que o segundo jogo com Trinidad e Tobago pela repescagem das eliminatórias, fosse anulado. Bahrein perdeu por 1 a 0, ficou sem a vaga e alega que teve um gol legal invalidado. Detalhe: na fase anterior, a Fifa anulou jogo em que Bahrein perdeu para o Usbequistão por erro do juiz. Na nova partida deu empate, beneficiando os asiáticos.