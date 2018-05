Fifa não aumentará número de árbitros na Copa de 2010

O tema foi amplamente discutido depois do lance que classificou a França para o Mundial. No confronto com a Irlanda, Thierry Henry ajeitou a bola com a mão antes de tocar para William Gallas empatar o jogo e classificar os campeões de 1998.

A jogada causou polêmica porque o juiz e o auxiliar estavam encobertos e não viram o lance, mostrado com precisão pelas imagens da TV. Então, surgiu a discussão sobre o aumento no número de árbitros, com o possível uso de dois auxiliares atrás dos gols.

"Os testes que estamos fazendo na Liga Europa têm de continuar. Mas decidimos que, para a Copa do Mundo de 2010, não haverá mudança no número de árbitros. Vamos continuar com um juiz e dois auxiliares, além do árbitro reserva. Isso está definido", disse Joseph Blatter, presidente da Fifa.

O dirigente não descartou, no entanto, o uso de árbitros extras e da avaliação de imagens no esporte. "Depois vamos discutir a respeito desses temas", afirmou Blatter. O suíço admitiu a possibilidade de haver mais um ou dois árbitros reservas, para entrarem no jogo em caso de contusões dos que estão atuando.