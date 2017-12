Fifa não está no vermelho, diz Blatter O presidente da Fifa, Joseph Blatter, voltou a garantir nesta sexta-feira que a entidade não se encontra com dificuldades financeiras. Em entrevista ao jornal francês L?Equipe, o dirigente rechaçou as informações de que a Fifa estaria quebrada e prometeu comprovar isso diante dos 13 membros do Comitê Executivo responsáveis pelo comissão interna revisora de contas, que iniciará os trabalhos no dia 27, próxima quarta-feira, em Zurique.