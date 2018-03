Fifa não interfere no futebol brasileiro A assessoria jurídica da Fifa garante: os problemas do futebol brasileiro e a suspensão temporária do campeonato nacional terão que ser resolvidos entre a CBF, os clubes e o governo. "Não podemos interferir, pois se trata de uma questão puramente nacional", afirmou um advogado da Fifa. Segundo ele, o problema envolvendo o futebol no Brasil é de natureza estritamente local. "Um estatuto sobre as condições dos estádios e do torcedor é um tema que deve ser resolvido internamente, sem a interferência de um órgão internacional", avalia o especialista. A obrigação de que os clubes apresentem transparência em suas contas também seria uma questão nacional. A assessoria jurídica da entidade revela que, com base no problema a ser tratado, não tem como obrigar que a CBF retome o campeonato. "Não podemos fazer nada", diz o advogado. Já os porta-vozes do presidente da Fifa, Joseph Blatter, se recusaram a comentar a atitude da CBF, insistindo mais uma vez de que se tratava de um problema nacional. O único alerta feito pela assessoria de Blatter é de que, segundo as regras da entidade, governos não podem interferir de forma política na condução do futebol. Ações como afastar os dirigentes da CBF e substituí-los por pessoas indicadas pelo governo levariam o País a sofrer uma punição por parte da Fifa. "Já aplicamos punições a vários governos que interferiram de forma política no futebol. O último caso foi o do Azerbaijão, que foi suspenso pela Fifa", completou o porta-voz da entidade.