Fifa não permitirá jogos em altitute elevada 'sem aclimatação'

A Fifa não permitirá a disputa de jogos a uma altura superior aos 2.750 metros acima do nível do mar "sem a aclimatação necessária" para os jogadores, segundo determinação aprovada neste sábado, em Tóquio, pelo Comitê Executivo da federação. Essa medida segue "a recomendação apresentada por importantes especialistas médicos de todo o mundo", e a entidade ainda não concretizou qual será o tempo de aclimatação em locais que superem essa altitude. "Esta resolução se incorporará imediatamente a todos os regulamentos das competições da Fifa e será recomendado que o mesmo limite seja estabelecido em outras competições internacionais", afirma a federação em comunicado. O Comitê Executivo decidiu também cooperar com a Uefa em um estudo sobre o doping sanguíneo e na implantação de um exame cardíaco antes de todas as competições da Fifa, tanto para jogadores quanto para árbitros.