Fifa não proíbe apostas de jogos das Eliminatórias à Copa 2010

A Fifa informou, nesta sexta-feira, que a empresa contratada para investigar a possível manipulação de partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 não encontrou qualquer irregularidade nos jogos disputados desde agosto. "Cumprindo o mandato da Fifa, a companhia Early Warning System GmbH não detectou nenhuma irregularidade nas apostas durante a primeira fase Eliminatória da Copa do Mundo de 2010. Com efeito, não foi registrado nenhum tipo de manipulação nas quase 90 partidas disputadas desde agosto de 2007", destaca em comunicado o principal organismo do futebol. "Com o sistema preventivo da Fifa - avaliado com sucesso em 2006 - e a criação do 'Fifa Early Warning System' contamos com um instrumento eficaz para a vigilância e o controle das apostas", disse o suíço Joseph Blatter, presidente da entidade. Blatter, no entanto, reconheceu que está preocupado com este assunto. "Nós enfrentamos uma séria ameaça contra o futebol. A Fifa lamenta o ocorrido nos torneios da Uefa (como as suspeitas de manipulação na partida da Liga dos Campeões entre Liverpool e Besiktas). No entanto, estamos convencidos de que a Uefa fará tudo em seu alcance para remediar este problema", assinalou. A Fifa informou ainda que sua atuação para detectar possíveis irregularidades nas apostas que tenham a ver com a manipulação de partidas "será ampliada nos próximos meses."