Fifa não reconhecerá oficialmente os mil gols de Romário Apesar da polêmica, a Fifa não deixou de destacar o fato em seu site ao publicar no sábado uma matéria sobre o jogador feita por uma agência de notícias. Mas a entidade garantiu que não irá de forma alguma reconhecer que Romário tenha marcado de fato o número de gols que afirma o jogador. "Não mantemos uma conta dos gols marcados por nenhum jogador?, afirmou um porta-voz da entidade máxima do futebol. A Fifa, assim, negou categoricamente que esteja considerando aceitar o fato de que Romário marque seu milésimo gol como uma marca oficial. ?A Fifa apenas mantém o registro de gols de um jogador em competições organizadas pela Fifa?, completou o assessor de imprensa em uma declaração à agência DPA nesta segunda-feira. A Fifa só divulga o número de gols marcados por um jogador em uma Copa do Mundo ou Mundial de Clubes. Para jornalistas em Zurique que acompanham a Fifa há vinte anos, a publicação da matéria no site seria um reconhecimento ao jogador por sua carreira. Na Europa, os gols de Romário também chamam a atenção da imprensa. Embora alguns alertem para o fato de que o atacante de 41 anos é tão criativo dentro de campo com a bola como fora dos gramados em suas contas, jornais de praticamente todos os países europeus já apontam que o milésimo gol está próximo. Para alguns, a busca pela marca se tornou uma obsessão para o Romário. Já outros apontam que o jogador fará parte em breve do verdadeiro "Dream Team" do futebol mundial. Depois de ter marcado três vezes na goleada do Vasco por 6 a 2 sobre o Boavista, no último sábado, pela Taça Rio, faltam apenas dois gols para Romário chegar a sonhada marca, segundo as suas contas. A equipe carioca volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Gama, fora de casa, pela Copa do Brasil.