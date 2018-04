Fifa nega permissão ao Barça para contratar substituto de Vermaelen

A Fifa negou permissão ao Barcelona para contratar um novo zagueiro para a sequência da temporada. O clube alegou "situação excepcional", de acordo com regras da federação espanhola, para tentar neutralizar a punição sofrida no início do ano pela entidade máxima do futebol e contratar um substituto para o belga Thomas Vermaelen, machucado.

Mas a Fifa afirmou que não vai "abrir exceção" para a contratação de jogadores "fora do período oficial de registro". O clube catalão fez o pedido à entidade porque Vermaelen ficará afastado pelos próximos quatro meses após passar por cirurgia em músculo da perna direita.

A baixa do belga, que ainda não jogou uma partida oficial por causa de lesões, agravou ainda mais a situação do Barcelona, punido pela Fifa no início do ano. A entidade impôs suspensão de um ano para contratações como punição pelas irregularidades encontradas na transferência de jovens jogadores.

A pena, contudo, poderá ser revertida em decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS). O tribunal vai julgar o caso ainda neste mês e poderá facilitar a busca por reforços por parte do time espanhol.

O Barcelona pôde contratar Vermaelen no meio do ano, após a Copa do Mundo, porque obteve um recurso que deixava a punição em suspenso até a decisão final, no âmbito da CAS. O belga, contudo, ainda não pôde dar sua contribuição ao time por causa de uma série de problemas físicos. Ele foi contratado junto ao Arsenal a um custo de 19 milhões de euros.