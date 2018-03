Fifa obriga Cruzeiro a liberar Sorín A Fifa enviou um comunicado à CBF, nesta terça-feira, obrigando o Cruzeiro a liberar imediatamente o lateral-esquerdo Sorín para se apresentar à seleção da Argentina, que se prepara para o jogo com a Colômbia, dia 3, pelas Eliminatórias para a Copa de 2002. Com isso, o argentino viaja nesta quarta-feira e irá desfalcar o time mineiro no confronto com o Palmeiras, às 21h40 de amanhã, no Mineirão, pela Libertadores.