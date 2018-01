Fifa obriga seleções a abrir um treino para o público A Fifa anunciou nesta quarta-feira que as 32 seleções que participarão da Copa do Mundo deverão fazer pelo menos um treinamento aberto ao público durante o Mundial. O anúncio foi feito pelo diretor de comunicação, Markus Siegler. ?Era um desejo também do Comitê Organizador. Mas todas as equipes deverão informar ao comitê o tempo do treino, bem como adotar todas as medidas de segurança para que tudo aconteça com tranqüilidade?, disse Siegler.