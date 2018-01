Fifa oficializa o Mundial de Clubes O presidente da Fifa, Joseph Blatter, apresentou nesta terça-feira em Tóquio o formato definitivo do Campeonato Mundial de Clubes, que será realizado no Japão entre os dias 11 e 18 de dezembro. Num hotel do bairro de Roppongi Hills, Blatter disse que a Copa Intercontinental, disputada até o ano passado, precisava ser ampliada porque não estava de acordo com o "espírito de solidariedade da Fifa" por ser disputado apenas pelos campeões europeu e sul-americano. Assim, será retomada a fórmula do Mundial de Clubes realizado no Brasil em 2000, vencido pelo Corinthians e que não voltou a ser realizado "devido às dificuldades para encaixá-lo no calendário internacional", segundo explicou o dirigente suíço. "É bom que tenhamos os vencedores dos seis continentes, embora não tenha sido fácil convencer o Comitê Executivo e nem os clubes. Mas, no final, prevaleceu o espírito democrático e de solidariedade", explicou Blatter. Desta forma, Joseph Blatter respondeu às críticas feitas ao torneio por dirigentes de vários clubes por sobrecarregar ainda mais o calendário, com mais jogos no final do ano e com um longo deslocamento para o Japão. Os campeões das confederações da Europa (Uefa), América do Sul (Conmebol), Ásia (AFC), Oceania (OFC), África (CAF) e América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf) disputarão cinco jogos, entre as quartas-de-final, semifinais e final. O clube europeu e o sul-americano irão direto para as semifinais, enquanto os demais disputarão as outras duas vagas em partidas determinadas por sorteio. As equipes que perderem nas quartas-de-final e nas semifinais se enfrentarão para a disputa de terceiro e quinto lugares. Os jogos serão realizados nos estádios da cidade de Toyota, no centro do Japão; de Yokohama, onde foi disputada a final da Copa do Mundo de 2002; e no Estádio Nacional, na capital japonesa. O presidente da Fifa disse que o impacto do torneio será muito maior que o da Copa Intercontinental por reunir seis grandes times do mundo e confirmou que a edição de 2006 também será realizada no Japão. O dirigente suíço apresentou o logotipo do torneio na luxuosa apresentação organizada no Japão. Os ingressos para os sete jogos, cujos preços oscilarão entre U$ 27 e U$ 272,00 serão colocados à venda no final desta semana, segundo Blatter.