Fifa pagará 15,6 milhões de euros para a vencedora da Copa A Fifa informou nesta quinta-feira que a seleção que conquistar o título da Copa do Mundo no próximo domingo, em Berlim - Itália ou França - vai receber 15,6 milhões de euros (cerca de US$ 20 milhões). Para a vice-campeã, o prêmio será de 14,4 milhões de euros (cerca de US$ 18,4 Milhões). Por sua vez, as seleções de Alemanha e Portugal, que disputarão o terceiro lugar, em partida marcada para este sábado, em Stuttgart, receberão 13,7 milhões de euros (cerca de US$ 17,5 milhões), cada uma. Segundo a Fifa, o orçamento total de prêmios para atual edição da Copa do Mundo é de 211,8 milhões de euros (cerca de US$ 271 milhões). Para as equipes que foram eliminadas nas quartas-de-final - Brasil, Argentina, Ucrânia e Inglaterra - a premiação alcança 7,3 milhões de euros (US$ 9,4 milhões).