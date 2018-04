Fifa parabeniza Palmeiras por 'se tornar o primeiro campeão global'

No instagram, a Fifa parabenizou o Palmeiras pelo título da Copa Rio, em 1951. A publicação começa dizendo que "verde é a cor da inveja" e termina destacando a torcida alviverde que alcançou a marca de 100 mil pessoas no Maracanã.

"Verde é a cor da inveja. O Verdão foi motivo de inveja do mundo todo. O Palmeiras, inspirado por Liminha, derrotou a Juventus de Giampiero Bonatti e do deslumbrante trio dinamarquês, para se tornar o primeiro campeão global do esporte. 100 mil pessoas assistiram no Maracanã e 1 milhão de pessoas inundaram as ruas de São Paulo para acolher os heróis em casa", diz a postagem da Fifa.

O torneio aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, contou com a presença da Juventus-ITA, Estrela Vermelha (da antiga Iugoslávia, atualmente Sérvia), do Áustria Viena-AUS, do Nacional-URU, Nice-FRA, Sporting-POR e do Vasco. A final foi no Maracanã, quando o alviverde conquistou o triunfo sobre a Juventus.