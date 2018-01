Fifa: passaporte falso faz 1ª vítima A Fifa pune, pela primeira vez, um jogador por portar um passaporte falsificado. A medida foi tomada, em Zurique, contra o argentino Héctor Diego Garay, que joga no Racing Club de Estrasburgo, na França. Na última sexta-feira, o jogador já havia sido punido pela Federação Francesa de Futebol com uma suspensão de três meses. Hoje, a Fifa decidiu ampliar a punição e suspender o argentino de qualquer atividade relacionada com o futebol em qualquer lugar do mundo até junho. A decisão da entidade reflete a preocupação que a falsificação de passaportes de jogadores estrangeiros está causando na Fifa. Os clubes da Europa contratam os atletas como brasileiros ou argentinos e os revendem como europeus, com o passe valorizado. O problema é que alguns dos empresários credenciados pela entidade estão envolvidos na falsificação dos documentos, o que estaria afetando a própria imagem da entidade. Há cerca de um mês, deputados brasileiros da CPI do Futebol visitaram a Fifa e pediram que a entidade tomasse medidas para evitar que o problema conitnuasse. Na ocasião, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, defendeu que as punições envolvessem não apenas os clubes e empresários, mas também os atletas.