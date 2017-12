Fifa pede colaboração contra doping O presidente da Comissão Médica da Fifa, Michael D?Hooghe, abriu nesta quinta-feira o Congresso Médico da entidade, em Cancún, no México, com um pedido para que os responsáveis pelo atendimento e condicionamento de jogadores de futebol em clubes de todo o mundo ajudem no combate ao doping. Segundo D?Hooghe, mais de 110 mil testes antidoping foram realizados este ano, dos quais 1% deu positivo. O Congresso, parte das comemorações do centenário da Fifa, vai até sábado e conta com a participação de 500 médicos ligados ao esporte.