Fifa pedirá informações sobre o caso de doping no ciclismo Temendo que jogadores de futebol estejam envolvidos no esquema de dopagem sanguínea que afetou 58 atletas do ciclismo, a Fifa informou neste domingo que pedirá informações às autoridades espanholas que investigam o caso. A entidade teme que essa forma de doping tenha sido praticada por atletas que participaram da Copa do Mundo. "Vamos mandar uma carta oficial para a justiça e a polícia espanhola para saber se a investigação se estende aos atletas de futebol. Nosso departamento jurídico vai trabalhar nesse caso ao longo da semana", informou Jiri Dvorak, diretor da Comissão Médica da Fifa. A polícia espanhola descobriu uma grande rede de dopagem que se utilizava da transfusão sanguínea para beneficiar alguns ciclistas. Depois das investigação, parte das equipes de ciclismo do alemão Jan Ullrich, do espanhol Oscar Sevilla e do italiano Ivan Basso foram excluídos do Tour da Francia, a competição mais famosa do ciclismo.