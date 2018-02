Fifa pensa em estipular altitude máxima para jogos A tradicional tática de times do Peru, Bolívia e Equador de enfrentar brasileiros em cidade de altitudes elevadas parece estar com seus dias contados. A Fifa decidiu acabar com a prática e agora irá estudar a altitude máxima em que uma partida poderá se realizar. A medida pode ser válida já para as próximas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Por décadas, clubes e seleções sofreram com a altitude em estádios como o de La Paz, na Bolívia, que fica 3,7 mil metros acima do nível do mar. A iniciativa de banir essa prática é do corpo de médicos da Fifa, que esteve reunido nos últimos dois dias em Zurique, na Suíça. Diante do apelo do Comitê Médico da entidade, o presidente Joseph Blatter e os demais conselheiros acataram a decisão de levar a questão aos países durante o encontro anual da entidade em maio. Até lá, os especialistas do Comitê Médico irão fazer um estudo para determinar qual a altitude máxima que deve ser permitida para que uma partida oficial da Fifa possa ser realizada. Na avaliação dos médicos, um jogador que não está habituado à altitude pode correr risco de morte se atuar nessas condições.