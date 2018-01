Fifa pensa em retomar venda de ingressos da Copa para 2010 A Fifa já estuda a possibilidade de voltar a administrar a venda de ingressos para a Copa do Mundo, para o torneio de 2010, que será realizado na África do Sul. Joseph Blatter, presidente da entidade, em entrevista à agência suíça NZZ am Sonntag foi bastante duro com a organização alemã. "Primeiro, eles tem que provar que a Copa do Mundo estará à altura das expectativas. Penso que devemos mesmo retomar a venda dos ingressos porque os alemães escolheram um sistema que, sinceramente, não entendo. A Alemanha tem que fazer um esforço muito grande para conseguir o êxito que tivemos na França, em 1998, e no Japão e na Coréia, em 2002", disse. Blatter tem demonstrado uma certa irritação e preocupação com a organização da Copa do Mundo há um certo tempo. Anterior ao problema da venda dos ingressos, o presidente da entidade máxima do futebol havia criticado o fato da gripe aviária poder se alastrar no país organizador do Mundial, o que poderia causar até o cancelamento do evento.