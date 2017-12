Fifa permite jogos em até 2.800 metros de altura, diz médico

A Fifa modificou sua posição inicial e permitirá a disputa de partidas em cidades localizadas a menos de 2.800 metros acima do nível do mar, disse na quinta-feira um integrante da comissão médica da Comissão Sul-Americana de Futebol. O órgão que comanda o futebol mundial havia anunciado no final de maio a proibição de partidas em estádios situados acima de 2.500 metros de altitude, o que excluiria cidades de Peru, Colômbia, Equador e Bolívia. "Há uma resolução da Fifa que indica que se jogue aos 2.800 metros. Porém, a entidade não libera partidas acima de 3.000 mil", disse o médico boliviano Ivo Eterovic a jornalistas. "A resolução chegou quando tratávamos do tema da altura e nos surpreendeu", acrescentou o médico sem dar mais detalhes da medida. Dirigentes da Conmebol não foram imediatamente encontrados para confirmar ou negar a informação. A mudança permitiria partidas em Bogotá, na Colômbia; Quito e Riobamba, no Equador. Já para as cidades de La Paz, na Bolívia, e Cuzco, no Peru, o veto estaria mantido.