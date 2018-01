Fifa pode ampliar prazo para inscrições na Copa A Fifa pode estender o prazo final para inscrições dos jogadores que participarão da Copa. A data-limite, por enquanto, é dia 15 de maio, mas Joseph Blatter, presidente da entidade que controla a bola no mundo, admite a possibilidade de prorrogação, desde que ocorra pedido formal do Comitê Organizador. A idéia conta com a simpatia de alguns técnicos. O alemão Jurgen Klinsmann, por exemplo, gostaria de fechar sua lista de convocados até bem perto do início da competição ? em 9 de junho. ?Podemos estudar o caso?, ponderou Blatter.