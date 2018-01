Fifa pode anistiar Rojas nesta 5ª A Fifa poderá decidir amanhã sobre a solicitação de anistia feita pelo ex-goleiro chileno Roberto Rojas. Atual treinador de goleiros do São Paulo, Rojas foi banido do futebol por causa dos incidentes ocorridos em 3 de setembro de 1989 na partida entre Brasil e Chile, no Maracanã. A decisão desta quinta-feira poderá extinguir a pena. Na ocasião, após um sinalizador marítimo ter sido lançado no gramado, o goleiro confessou ter se ferido propositalmente, por meio de uma lâmina presa à sua luva, para tentar ludibirar os dirigentes naquele jogo, válido pelas Eliminatórias para a Copa de 1990. O ex-goleiro, no entanto, está com mais de 40 anos e dificilmente teria condições de voltar a atuar.