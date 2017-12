Fifa pode excluir hino antes dos jogos O presidente da Fifa, Joseph Blatter, admitiu nesta terça-feira que pensa em suspender a execução dos hinos nacionais antes das partidas internacionais de futebol. Em entrevista à revista suíça Schweizer Illustrierte, ele revelou ter ficado escandalizado com as vaias dos torcedores adversários durante o hino da seleção rival no confronto entre Suíça e Turquia, pela repescagem da Copa do Mundo. "Foi algo tão desrespeitoso e tão desafiante ao orgulho de uma nação que me pergunto teria algum sentido continuar permitindo a execução dos hinos nacionais antes dos jogos", afirmou Blatter, lembrando dos graves incidentes no confronto Turquia x Suíça, que teve até uma briga entre os jogadores e as comissões técnicas das duas seleções. ?A mistura de nacionalismo e paixão conduz a uma situação explosiva. Por isso, estamos considerando a possibilidade de suspender a execução dos hinos."