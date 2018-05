Fifa premiará melhor jogador juvenil da Copa de 2010 A Fifa premiará o melhor jogador juvenil da Copa do Mundo da África do Sul de 2010, que será eleito pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da Fifa, uma associação de treinadores de alto nível e de analistas dirigido por Jean-Paul Brigger, ex-jogador da seleção suíça.