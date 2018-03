Fifa prevê lucro de 143 mi entre 2003/06 A Fifa prevê fechar o quadriênio 2003-2006 com lucros de U$ 143 milhões (186 milhões de francos suíços), num despempenho 60% superior ao período anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo presiente da entidade, o suíço Joseph Blatter. De acordo com o balanço fornecido pelo dirigente, a Fifa fechou o anos de 2003 com superávit de US$ 113,7 milhões. No ano passado, a entidade obteve receita total de US$ 574 milhões de dólares e as despesas chegaram a US$ 460,5 milhões.