Fifa proíbe brasileiro no time de Hristo A Fifa impediu o brasileiro Tiago Silva de jogar oficialmente pela seleção da Bulgária. Isto porque o zagueiro já defendeu o Brasil em quatro jogos do Mundial Sub-20 de 1999. Naturalizado búlgaro, Silva havia feito um amistoso pela equipe do técnico Hristo Stoichkov e estava convocado para o jogo contra a Suécia, pelas Eliminatórias, no sábado.