Fifa prova que seleções jogam pouco Apesar das reclamações dos clubes europeus de que seus craques internacionais são freqüentemente chamados a disputar amistosos por suas seleções nacionais, a Fifa divulgou, hoje, um estudo que mostra que em 2002 o número de jogos disputados pelas equipes nacionais foi o menor em sete anos. De acordo com a entidade máxima do futebol mundial, as seleções disputaram 717 jogos. Em 2000 e 2001, mais de mil partidas ocorreram por ano entre times nacionais. O estudo está sendo considerado como uma resposta ao clubes que insistem que a Fifa deva diminuir o número de jogos entre as seleções, principalmente os amistosos. Os clubes argumentam que pagam milhões em salários para seus jogadores, que são obrigados a se ausentarem para disputar amistosos por suas seleções. No mês passado, por exemplo, o Real Madrid foi obrigado a dispensar seis de seus titulares para as seleções durante quase uma semana. De acordo com a Fifa, porém, os amistosos continuam despertando o interesse do público e não deveriam ser limitado. Em 2002, representaram 65% de todas as partidas disputadas. Enquanto isso, os jogos da Copa do Mundo representaram apenas 10% do total dos jogos entre as seleções. De acordo com a Fifa, o melhor desempenho de todas as seleções foi a do Brasil, que perdeu apenas um jogo, contra o Paraguai, em um amistoso. Feminino - Enquanto o número de jogos são reduzidos no futebol masculino, as partidas entre seleções femininas aumentaram significativamente nos últimos anos. Em 2002, foram 278 jogos, um recorde absoluto na história do futebol feminino. O número é quatro vezes a quantidade de jogos disputada em 1991, quando ocorreu a primeira Copa do Mundo no futebol feminino. Entre 1970 e 1990, as seleções jogaram apenas 25 vezes por ano, dez vezes menos que em 2002.