Fifa pune Federação Mexicana com multa A Fifa anunciou nesta quarta-feira a punição da Federação Mexicana de Futebol pelo escândalo de doping envolvendo dois jogadores da seleção do país durante a Copa das Confederações. A entidade foi multada em 750 mil francos suíços (cerca de US$ 580 mil), enquanto os atletas envolvidos - Salvador Carmona e Aarón Galindo - já tinham sido suspensos, anteriormente, por 1 ano. Durante a Copa das Confederações, em junho, na Alemanha, Carmona e Galindo foram afastados da seleção mexicana depois de disputarem os dois primeiros jogos do torneio. A alegação oficial foi ?problema disciplinar?, mas depois foi descoberto que eles tinham sido flagrados num exame antidoping interno da Federação de seu país. Assim que acabou a Copa das Confederações, a Fifa começou a investigar o escândalo do doping na seleção do México. A primeira medida foi a suspensão dos dois jogadores. E agora, veio a punição para a Federação Mexicana e também para seus dirigentes. Afinal, o presidente da entidade, José Alberto de la Torre, e os médicos José Luis Serrano e Nicolas Zarur receberam multas individuais. Apesar da pesada multa, a Fifa descartou qualquer punição desportiva à Federação Mexicana.